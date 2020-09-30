США и Греция будут сотрудничать в противодействии влиянию России на православную церковь

Госсекретарь США и премьер-министром Греции провели встречу на Крите

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом противостояние вызовам, которые исходят от России в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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"Премьер-министр и я также договорились изучить возможность более тесного сотрудничества для преодоления вызовов, которые создает Россия в результате деятельности по злонамеренному влиянию, такому как распространение дезинформации о пандемии и попытки кооптировать православную церковь", – сказано в сообщении.

В Русской православной церкви заявили, что подписанием томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

20 февраля 2020 года РПЦ хотела встречу православных церквей в иорданском Аммане, чтобы поднять на нем вопрос "церковного раскола", сорвать процесс признания ПЦУ и оспорить первенство Вселенского патриархата. Однако крупнейшие церкви отказались легализовать планы Москвы.

Вадим Ребрина

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