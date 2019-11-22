Зоря предупредил о новой попытке Кремля помешать признанию ПЦУ

Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

В Православной церкви Украины отреагировали на идею патриарха Иерусалимского Феофила III обсудить вопрос "сохранения единства православия": говорят, что инициатива эта "на самом деле московская". Об этом у себя в Facebook написал спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Ранее Феофил III выразил "глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений". Речь, вероятно, идет об автокефалии ПЦУ. 20 ноября он встретился в Кремле с президентом страны-оккупанта РФ и главой РПЦ, получил некую премию и передал Владимиру Путину "благословение святого града Иерусалима".

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"Всем очевидно, что причина инициативы - желание российского патриарха. Таким образом он пытается приостановить процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить противоречия между церквями, которые общаются с ПЦУ, и теми, которые с ней общения еще не имеют", - пишет Зоря.

Феофил III (фото - mospat.ru)

По его словам, для Московского патриарха "речь идет не о единстве православия, а об усилении спровоцированного им разделения". Зоря добавил, что только Вселенский патриарх имеет право созывать подобные совещания и собрания.

На днях ПЦУ успокоила прихожан насчет "антихриста" в биометрическом паспорте. Чуть ранее церковь поддержала вакцинацию.

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