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Зоря предупредил о новой попытке Кремля помешать признанию ПЦУ

Зоря предупредил о новой попытке Кремля помешать признанию ПЦУ - Фото
Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)
22.11.2019, 08:33

В церкви отметили, что место и время объявления идеи Феофила III о единстве православия - в РФ - "не позволяют признать ее самостоятельным действием"

В Православной церкви Украины отреагировали на идею патриарха Иерусалимского Феофила III обсудить вопрос "сохранения единства православия": говорят, что инициатива эта "на самом деле московская". Об этом у себя в Facebook написал спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Ранее Феофил III выразил "глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений". Речь, вероятно, идет об автокефалии ПЦУ. 20 ноября он встретился в Кремле с президентом страны-оккупанта РФ и главой РПЦ, получил некую премию и передал Владимиру Путину "благословение святого града Иерусалима".

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"Всем очевидно, что причина инициативы - желание российского патриарха. Таким образом он пытается приостановить процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить противоречия между церквями, которые общаются с ПЦУ, и теми, которые с ней общения еще не имеют", - пишет Зоря.


Феофил III (фото - mospat.ru)

По его словам, для Московского патриарха "речь идет не о единстве православия, а об усилении спровоцированного им разделения". Зоря добавил, что только Вселенский патриарх имеет право созывать подобные совещания и собрания.

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религия автокефалия евстратий зоря рпц пцу феофил
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