РПЦ в печали и прекращает поминать патриарха Александрии

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Российская православная церковь (РПЦ) "глубоко опечалена" признанием Православной церкви Украины (ПЦУ) - и не будет поминать Александрийского патриарха Феодора II. Об этом Интерфаксу рассказал замглавы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

В свою очередь глава ПЦУ Епифаний на странице в Facebook написал пост благодарности Феодору II, заявив, что "чувствовать настоящую братскую поддержку от одного из древнейших патриархатов и первого по чести после Вселенского Патриархата - большая честь".

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