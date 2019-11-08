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РПЦ в печали и прекращает поминать патриарха Александрии

РПЦ в печали и прекращает поминать патриарха Александрии - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)
08.11.2019, 17:39

В РПЦ негативно восприняли очередное признание автокефалии ПЦУ и готовы "принимать решения"

Российская православная церковь (РПЦ) "глубоко опечалена" признанием Православной церкви Украины (ПЦУ) - и не будет поминать Александрийского патриарха Феодора II. Об этом Интерфаксу рассказал замглавы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

В свою очередь глава ПЦУ Епифаний на странице в Facebook написал пост благодарности Феодору II, заявив, что "чувствовать настоящую братскую поддержку от одного из древнейших патриархатов и первого по чести после Вселенского Патриархата - большая честь".

Читайте также: Признание ПЦУ. РПЦ угрожает "последствиями" Греческой церкви

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