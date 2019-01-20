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20.01.2019, 22:03

В Греции требуют референдум из-за смены названия Македонии

В Греции требуют референдум из-за смены названия Македонии - Фото
Протесты в Греции (фото: EPA)

Греки не согласны с ратификацией соглашения по смене названия Македонии и требуют от властей проведения референдума

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В Греции проходят акции протеста: граждане страны не согласны с ратификацией соглашения с Македонией по смене ее названия. Об этом сообщает Укринформ.

По информации источника, перед парламентом в Афинах собрались приблизительно 600 тыс человек. Для их доставки в столицу понадобилось около 3 тыс автобусов.

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Протестующие в руках держали плакаты с надписями "Македония не продается" и "Македония - это Греция".

Сообщается также, что около 70% греков требуют проведения референдума. 

Предварительно, голосование по ратификации соглашения состоится 25 января.

Поскольку в состав Греции входит область с названием Македония, Афины до сих пор блокировали вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной, Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС.

В НАТО также требуют сменить название, чтобы рассматривать перспективы членства страны в альянсе.

Ранее парламент Македонии одобрил новое название государства, а албанский язык признали в стране официальным.

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Теги: протесты, македония, Греция, референдум, смена названия страны
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