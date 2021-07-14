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В Грузии избитый противниками ЛГБТ-марша журналист говорит, что ослеп на один глаз

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 22:25
В Грузии избитый противниками ЛГБТ-марша журналист говорит, что ослеп на один глаз - Фото
Илья Твалиашвили (фото - ekhokavkaza.com)

Избитый 5 июля в ходе акции против ЛГБТ-марша оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз. Об этом он сам сказал в интервью телекомпании Рустави 2, сообщает кавказское Радио Свобода.

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По словам Твалиашвили, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж.

"Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил… Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове", – вспоминает журналист.

По его словам, после одного из таких ударов он потерял сознание.

Сегодня был задержан уже второй человек по обвинению в нападении на Твалиашвили. Всего по фактам нападения на журналистов задержан 21 человек. Они обвиняются по статьям о препятствовании журналистской деятельности, преследовании и участии в групповом насилии.

  • 5 июля в Тбилиси гомофобные группы из числа ультраправых и религиозных организаций сорвали проведение местным ЛГБТ-сообществом Марша достоинства. Противники акции применяли насилие, в том числе против представителей СМИ, пострадали более 50 журналистов.
  • 11 июля, через шесть дней после жестокого избиения противниками ЛГБТ скончался оператор телеканала Пирвели Лексо Лашкарава. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и провел несколько дней в больнице.
Вадим Ребрина
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сми Грузия лгбт
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