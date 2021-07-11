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11.07.2021, 22:51

"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото

Цей матеріал також доступний українською
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"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото
"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото
"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото"Будь проклят ваш мачизм". Тбилиси протестует из-за убийства журналиста гомофобами: фото

Сегодня, 11 июля, в Тбилиси перед зданием парламента проходит многотысячный митинг, протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, которого считают ответственным за смерть журналиста Лексо Лашкарава, убитого противниками ЛГБТ-марша. Об этом сообщает Jam news.

Акция была спонтанно организована через Facebook после того, как стало известноо смерти оператора телеканала Пирвели, который был жестоко избит во время освещения митинга 5 июля гомофобными группами в Тбилиси.

К парламенту Грузии пришли несколько тысяч человек, среди которых сотни журналистов, оппозиционные политики и правозащитники.

Прямой эфир с акции ведут все грузинские телеканалы, кроме проправительственного Имеди.

Собравшиеся люди считают, что насилие 5 июля было спровоцировано властями, которые не смогли противостоять радикальным гомофобным и ультраправым группам. Полиция не была мобилизована, меры не были приняты, в итоге сотни радикалов избивали в центре города активистов и журналистов, 55 человек попали в больницы.

На проспекте Руставели ограничено движение транспорта – митингующие перекрыли дорогу.

Люди принесли плакаты, на которых написано – "Кто следующий?". "Правительство убивает, церковь убивает, гомофобия убивает", "За Лексо", а также в грубой форме (не дословный перевод): "Это вы безбожники", "Будь проклят ваш мачизм, кремлевские шныри".

СПРАВКА. 5 июля в Тбилиси должен был пройти марш чести в рамках Недели Pride. Грузинский патриархат выступил против марша и призвал своих сторонников выйти на улицы и защитить страну от "извращенного образа жизни". Духовенство призывало к насилию. Архимандрит Спиридон обратился к толпе со словами: "Не надо насилия? Как раз нужно насилие, чтобы спасти Родину!".
По мнению наблюдателей, действия радикалов были спровоцированы заявлением Гарибашвили, который обвинил в эскалации не гомофобов, нападавших на людей, а организаторов Марша достоинства. Премьер заявил, что Марш достоинства "неуместен и опасен для общества, так как несет дестабилизацию".
По словам журналистов, в течение дня на месте событий было критически мало полиции. Не был вызван спецназ, несмотря на сильно накалившуюся ситуацию и избиения.
На оператора телеканала Пирвели Лексо Лашкарава и его коллегу Миранду Багатурия напали, когда они готовили репортаж из офиса неправительственной организации "Позор". Багатурия рассказала, что Лашкарава избивали ногами около 20 человек, среди которых были и священнослужители.

  • 5 июля в Тбилиси гомофобные группы из числа ультраправых и религиозных организаций сорвали проведение местным ЛГБТ-сообществом "Марша достоинства". Противники акции применяли насилие, в том числе против представителей СМИ, пострадали более 50 журналистов.
  • 8 июля по обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку Миранду Багатурия полиция задержала двух человек, их арестовали. Багатурия утверждает, что нападавших было около 20 человек. Сегодня, 11 июля, Лашкарава нашли мертвым.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE)

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Теги: гомофобия, протест, лгбт, тбилиси, Иракли Гарибашвили
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