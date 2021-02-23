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В Грузии полиция взяла штурмом офис партии Саакашвили и арестовала ее лидера Мелию

23.02.2021, 09:57
В Грузии полиция взяла штурмом офис партии Саакашвили и арестовала ее лидера Мелию - Фото
Полицейский кордон у офиса ЕНД в Тбилиси (Фото – Zurab Kurtsikidze, EPA)

В Грузии полиция задержала лидера основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии Единое национальное движение Никанора Мелию, сообщает Эхо Кавказа. Полиция взяла штурмом комнату в офисе партии, где находился Мелия.

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При штурме полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.

Кроме Мелии, задержан 21 человек, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Лидеры оппозиционных партий и их сторонники анонсировали на 15:00 по местному времени (13:00 в Киеве) акцию протеста у здания правительства Грузии в Тбилиси.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что шокирован происходящим и опасается обострения ситуации. Сопредседатель "Группы друзей Грузии" в Палате представителей США Адам Кинзингер назвал задержание Мелии "очень тревожным шагом".

  • Мелию обвиняют в организации и руководстве групповым насилием и участии в нем, по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, известных как "ночь Гаврилова". Мелия отрицает вину, утверждая, что был рядовым участником событий.
  • 18 февраля 2021 года премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за несогласия с решением суда заключить Мелию под стражу.
Денис Юдин
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Грузия ника мелия
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