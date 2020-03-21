В Грузии вводят режим ЧП. За нарушение карантина грозят арестом

Саломе Зурабишвили (скриншот с видео)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила чрезвычайное положение на территории всей страны до 21 апреля. Будет ограничен целый ряд прав граждан. Соответствующее заявление она сделала на экстренном брифинге, передает Грузия Онлайн.

По ее словам, на территории Грузии будет ограничен целый ряд прав, в том числе права на свободу передвижения, собственность, сборы и собрания, возможность предоставления публичных сервисов.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария конкретизировал, что имеется в виду.

"За нарушение правил изоляции или карантина лицо будет принудительно переведено в соответствующее учреждение, за нарушения будут применены санкции", - сказал он.

Ограничения вводятся на международные пассажирские наземные перевозки за исключением грузовых перевозок.

По словам премьера Грузии, правительство страны наделяется правом, в случае необходимости, на ограничение имущественных прав и использование имущества физических и юридических лиц в медицинских целях карантинной изоляции.

Запрещается собрание в количестве более 10 человек.

При необходимости правительство Грузии получает право регулировать цены на лекарства, медицинские услуги и продукты первой необходимости. В случае необходимости правительство может провести всеобщую мобилизацию граждан, обладающих медицинским образованием и квалификацией.

На данный момент в Грузии 48 зараженных коронавирусом.

В ночь на 17 марта правительство Украины приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения в Украине коронавируса. Запретили внутренние пассажирские перевозки и ограничили число пассажиров в городском транспорте до 10 человек. Также запретили работу развлекательных заведений и заведений общественного питания, закрыли детсады, школы и вузы.

По состоянию на 10:00 21 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.