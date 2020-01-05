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В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов - Фото
Действующая президент Колинда Грабар-Китарович набирает 26,6% (Фото: пресс-служба президента Хорватии)
05.01.2020, 11:25

Первый тур состоялся 25 декабря

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

5 января граждане Хорватии выбирают среди двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре 25 декабря. Действующая президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от правящего Хорватского демократического союза, набрала 26,6% голосов, а бывший премьер-министр Зоран Миланович, которого поддержали оппозиционные социал-демократы - 29,5%.

Право голоса на седьмых президентских выборах имеют 3,8 млн граждан. Согласно последним опросам, решающими будут голоса граждан, которые в первом туре голосовали за певца Мирослава Шкоро, кандидата от ультраправых сил.

  • 22 октября уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. 

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