Действующая президент Колинда Грабар-Китарович набирает 26,6% (Фото: пресс-служба президента Хорватии)

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

5 января граждане Хорватии выбирают среди двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в первом туре 25 декабря. Действующая президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от правящего Хорватского демократического союза, набрала 26,6% голосов, а бывший премьер-министр Зоран Миланович, которого поддержали оппозиционные социал-демократы - 29,5%.

Право голоса на седьмых президентских выборах имеют 3,8 млн граждан. Согласно последним опросам, решающими будут голоса граждан, которые в первом туре голосовали за певца Мирослава Шкоро, кандидата от ультраправых сил.

22 октября уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону.

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