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В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения: пострадали более 160 человек

08.05.2021, 07:36
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения: пострадали более 160 человек - Фото
В Иерусалиме произошли стычки между полицией и палестинцами (Фото - EPA - Abir Sultan)

По меньшей мере 163 человека пострадали в результате стычек между израильскими правоохранителями и палестинцами, произошедших на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что большинство пострадавших получили ранения в мечети Аль-Акса (Храмовая гора), где полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули, а палестинцы бросали камни и бутылки. 

Напряженность возросла в связи с "возможным выселением палестинцев с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы". По данным, журналистов, тысячи людей собрались там, чтобы отметить последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, а полиция заявила, что применила силу, чтобы "восстановить порядок" из-за "беспорядков тысяч верующих" после вечерней молитвы.

Международное сообщество призвало стороны к деэскалации. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал все стороны "уважать статус-кво святых мест в Старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности", а в Госдепе США заявили, что Вашингтон "глубоко обеспокоен ростом напряженности".

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Владислав Сердюк
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Иерусалим Храмовая гора
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