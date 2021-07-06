В Иерусалиме нашли клад времен царя Соломона с зубами доисторических акул: фото

В одном из старейших районов Иерусалима, городе Давида, ученые обнаружили древний тайник с кладом, заложенным туда, вероятно, после смерти царя Соломона его потомками. Большую часть клада составили зубы доисторических акул, рассказали исследователи на конференции Goldshmidt.

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Раскопки в городе Давида начались еще в начале 2000-х годов. Вначале ученые обнаружили остатки старинных зданий, построенных около 3000 лет назад. Среди них особняком стояла каменная постройка, вырубленная из породы рядом с горным ручьем и служившая, вероятно, резервуаром для хранения воды.

Теперь в одном из углублений фундамента был обнаружен тайник с керамическими изделиями, печатями, костями рыб и зубами акул. По словам ученых, скорее всего в те времена зубы акул имели большую ценность, но для чего именно они использовались пока неизвестно. Возможно, их собирали коллекционеры.

По предварительным оценкам, зубы принадлежали акулам, обитавшим в земных океанах примерно 80 млн лет назад.

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Дарья Мостовая

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