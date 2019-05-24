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24.05.2019, 20:50

Во время пожара в колледже в Индии дети прыгали из окон: 17 жертв

Во время пожара в колледже в Индии дети прыгали из окон: 17 жертв - Фото
Фото: ЕРА

Причина пожара пока не ясна

В городе Сура на западе Индии во время пожара в колледже погибли 17 учеников. По меньшей мере, 20 подростков получили серьезные травмы. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, ученики прыгали из окон горящего здания. Местный пожарный сказал, что часть студентов погибли в результате падения на землю.

Причина пожара пока не ясна, но чиновники говорят, что пламя распространилось по классным комнатам из-за материала, использованного в конструкции крыши.

Пострадавшие госпитализированы в больницу города Гуджарат.

По предварительной информации, все погибшие были в возрасте до 20 лет.

28 марта в столице Бангладеш Дакке горело 19-этажное офисное здание, расположенное в престижном торговом районе. Люди, спасаясь от огня, прыгали из окон.

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Теги: Индия, пожар, колледж, сура
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