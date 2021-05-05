В Индии состоялись местные партийные выборы: в штате Тамилнад одну из ведущих партий Дравида Муннетра Кажагам возглавил Мутхувел Карунанидхи Сталин – известный так же как М.К. Сталин. Об этом сообщается на сайте партии.

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Как пишет издание Rediff, такое имя политик получил не случайно – он родился в 1953 году, как раз в год смерти вождя СССР Иосифа Сталина. Отец Мутхувела был большим поклонником советского диктатора и решил назвать сына в честь него.

М.К. Сталин начал проявлять интерес к политике еще в подростковом возрасте: впервые он выступил на публике в 14 лет – агитировал людей голосовать за своего дядю Мурасоли Марана.

В отличие от своего тезки, индийский Сталин является сторонником демократии и в 1976 году даже попал в тюрьму за свои убеждения как политзаключенный. Сейчас он с гордостью показывает шрамы на теле, оставшиеся после тех лет, называя их "шрамами демократии".

В ноябре 2020 года президент Украины Зеленский назначил главой Николаевской ОГА Кима.

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Дарья Мостовая

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