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В Индии на местных выборах победил Сталин: фото

05.05.2021, 11:15
В Индии на местных выборах победил Сталин: фото - Фото
М.К. Сталин и его однопартийцы (источник - dmk.in)

В Индии состоялись местные партийные выборы: в штате Тамилнад одну из ведущих партий Дравида Муннетра Кажагам возглавил Мутхувел Карунанидхи Сталин – известный так же как М.К. Сталин. Об этом сообщается на сайте партии.

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Как пишет издание Rediff, такое имя политик получил не случайно – он родился в 1953 году, как раз в год смерти вождя СССР Иосифа Сталина. Отец Мутхувела был большим поклонником советского диктатора и решил назвать сына в честь него.

М.К. Сталин начал проявлять интерес к политике еще в подростковом возрасте: впервые он выступил на публике в 14 лет – агитировал людей голосовать за своего дядю Мурасоли Марана.

В отличие от своего тезки, индийский Сталин является сторонником демократии и в 1976 году даже попал в тюрьму за свои убеждения как политзаключенный. Сейчас он с гордостью показывает шрамы на теле, оставшиеся после тех лет, называя их "шрамами демократии".

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Дарья Мостовая
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Иосиф Сталин выборы Индия партия сталин
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