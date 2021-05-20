В Индии новая эпидемия. Люди слепнут и умирают из-за грибковой инфекции, вызванной COVID

Власти двух индийских штатов, Раджастана и Теланганы, объявили об эпидемии грибкового заболевания – мукормикоза, пишет New indian express. Эту болезнь наблюдали в Индии и раньше, но сейчас ее начали обнаруживать у пациентов с коронавирусом и количество смертей от нее возросло, передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ранее глава департамента здравоохранения Теланганы заявил, что масштабы заболевания сильно преувеличены, так как в штате было выявлено только 80 случаев. Но уже на следующий день была опубликована процедура закупки лекарств, рекомендованных для лечения мукормикоза.

По данным местных органов здравоохранения, на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 2000 случаев, госпитализированы были 800 человек. В некоторых больницах даже решили создать отдельные отделения для больных мукормикозом.

По словам врачей, эта болезнь зачастую поражает дыхательные пути – особенно у людей с ослабленной иммунной системой, а также может привести к слепоте и смертельному исходу.

СПРАВКА. Мукормикоз – инфекция, вызываемая различными видами грибов семейства мукоровые. Она вызывает некротические поражения в носу и на нёбе, вызывает боль, лихорадку, воспаление тканей глаза со смещением глазного яблока и гнойные выделения из носа.

10 мая 2021 года в Индии начали выявлять первых заболевших грибковой инфекцией.

Читайте также: В Индии сотни тел вымыло на берега Ганга: на трупах "пируют" собаки и вороны

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.