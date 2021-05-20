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В Индии новая эпидемия. Люди слепнут и умирают из-за грибковой инфекции, вызванной COVID

20.05.2021, 11:39
В Индии новая эпидемия. Люди слепнут и умирают из-за грибковой инфекции, вызванной COVID - Фото
Погребальные костры в Индии (фото - Jagadesh N.V._EPA)

Власти двух индийских штатов, Раджастана и Теланганы, объявили об эпидемии грибкового заболевания – мукормикоза, пишет New indian express. Эту болезнь наблюдали в Индии и раньше, но сейчас ее начали обнаруживать у пациентов с коронавирусом и количество смертей от нее возросло, передает CNN

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Ранее глава департамента здравоохранения Теланганы заявил, что масштабы заболевания сильно преувеличены, так как в штате было выявлено только 80 случаев. Но уже на следующий день была опубликована процедура закупки лекарств, рекомендованных для лечения мукормикоза. 

По данным местных органов здравоохранения, на сегодняшний день в стране зарегистрировано около 2000 случаев, госпитализированы были 800 человек. В некоторых больницах даже решили создать отдельные отделения для больных мукормикозом.

По словам врачей, эта болезнь зачастую поражает дыхательные пути – особенно у людей с ослабленной иммунной системой, а также может привести к слепоте и смертельному исходу.

СПРАВКА. Мукормикоз – инфекция, вызываемая различными видами грибов семейства мукоровые. Она вызывает некротические поражения в носу и на нёбе, вызывает боль, лихорадку, воспаление тканей глаза со смещением глазного яблока и гнойные выделения из носа.

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Дарья Мостовая
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Индия слепота эпидемия грибок коронавирус мукормикоз грибковая инфекция
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