В Индии – первые жертвы циклона Фани

Фото: ЕРА

По меньшей мере, три человека погибли сегодня, когда самый мощный за последние годы тропический циклон Фани накрыл восточную Индию. Множество домов остались без электричества, воды и телекоммуникаций, сообщает AFP.

Шторм начался сегодня в городе Пури. Порывы ветра там достигают 200 километров в час.

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Власти штата Одиша эвакуировали более миллиона человек.

По словам представителей полиции, один человек умер от сердечного приступа в приюте, другой был убит упавшим деревом.

Власти Бангладеш сообщили, что женщина погибла также в результате падения дерева.

Местные СМИ сообщают, что число погибших достигло шести, но чиновники не могут это подтвердить.

Представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями Мохаммад Джахир сказал AFP, что 400 000 человек из бангладешских прибрежных деревень были доставлены в приюты.

Один из жителей штата Пури рассказал агентству, что при наступлении шторма на улице потемнело, видимость упала до пяти метров.

"Я видел придорожные тележки с едой, витрины магазинов, летающие в воздухе", - сказал мужчина.

Другой свидетель рассказал, что видел, как ветер гнал по улице автомобиль, а затем перевернул его.

Мощный тропический циклон Фани обрушился сегодня, 3 мая, на прибрежные районы восточной Индии