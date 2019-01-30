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30.01.2019, 17:45

В Индии по подозрению в колдовстве убили женщину и ее 4 детей

В Индии по подозрению в колдовстве убили женщину и ее 4 детей - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Подозреваемые утверждают, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на собственную семью

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В восточной Индии шестеро местных жителей убили женщину и ее четверых детей, заподозрив ее в занятиях черной магией. Об этом сообщает CNN.

24 января пятеро мужчин - все из одной семьи - вместе с колдуном ворвались в дом Мандри Мунда в штате Одиша и с помощью лома убили женщину и ее детей в возрасте 4, 7, 12 лет и 10 месяцев.

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Подозреваемые утверждают, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на собственную семью, в результате чего 12-летняя девочка заболела и умерла в декабре.

"Семья отправилась к колдуну Будхраму Мунда. Он сказал, что в деревне есть ведьма, и именно поэтому она (девочка) умерла", - сказал представитель полиции.

Мужчины, убив Мандри Мунда и ее детей, сбросили их тела в колодец.

Преследование женщин, обвиняемых в колдовстве, особенно распространено в сельских районах восточных индийских штатов Одиша и Джаркханд.

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2016 году по подозрению в колдовстве были убиты 134 человека.

В 2013 году правительство штата Одиша приняло закон, согласно которому обвинения в колдовстве и преследования считаются уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 3 лет.

Недавно в юго-западной Танзании были убиты шестеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. При этом некоторые части найденных тел детей отсутствовали, что дает полиции основания полагать, что они были использованы для колдовства.

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Теги: религия, Индия, убийство, колдовство, магия
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