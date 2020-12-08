В Индии предполагают, что нашли причину неизвестного заболевания более 400 человек

Власти Индии начали расследование по поводу возможных причин заболевания более 400 человек неизвестной болезнью. Пока в качестве одной из основных версий рассматривают вариант отравления хлорорганическими соединениями, сообщает Reuters.

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По словам директора общественного здравоохранения одного из индийских штатов Гиты Прасидини, за последние сутки новых пациентов, зараженных неизвестной болезнью, в больницы не поступало. Это может свидетельствовать о том, что на организм ранее заболевших разово воздействовали определенные вещества.

Большинство поступивших пациентов жаловались на головную боль, а также страдали от рвоты, обмороков и головокружения. При этом, у них были отрицательные результаты тестов на COVID-19.

По мнению медицинских экспертов, "наиболее вероятной причиной произошедшего могли стать ядовитые хлорорганические вещества", но пока исследования еще продолжаются.

СПРАВКА. Хлорорганические соединения обычно применяют в качестве пестицидов или инсектицидов для борьбы с вредителями садовых культур и лесонасаждений, а также для уничтожения паразитов у животных. Их выпускают в виде дустов, порошков или минерально-масляных эмульсий.



Такие вещества плохо растворяются в воде и могут долго оставаться на поверхности при наличии на ней масляной пленки либо оседать на дно. Токсичны как для теплокровных, так и для холоднокровных существ.



У людей хлорорганические соединения поражают центральную нервную систему, вызывают нарушения в работе практически всех органов.

6 декабря стало известно, что в Индии за выходные недиагностированное заболевание уложило на больничную койку 140 человек.

К 7 декабря количество заболевших неизвестной хворью увеличилось вдвое.

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Дарья Мостовая

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