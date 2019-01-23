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23.01.2019, 15:38

В Индии семья отреклась от женщины, которая вошла в храм

В Индии семья отреклась от женщины, которая вошла в храм - Фото
Канакадурга (скриншот с видео)

Полицейским, которые пытались поговорить с родственниками Канакадурги, сказали, что примут ее, когда она "искупит своих грехи"

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В Индии семья отреклась от женщины, которая 2 января вместе с еще одной жительницей этой страны вошла в индуистский храм, что вызвало массовые протесты в индийском обществе. Об этом сообщает Guardian.

39-летняя Канакадурга, мать двоих детей,  оказалась на улице, так как семья не пускает ее домой.

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Во вторник женщина спала в правительственном приюте.

Полицейским, которые пытались поговорить с родственниками Канакадурги, сказали, что примут ее, когда она "искупит своих грехи".

Ранее женщина заявила, что ее избила свекровь.

2 января две женщины под охраной полиции впервые в истории вошли в храм Айяппана. В штате Керала вспыхнули масштабные протесты и столкновения между сторонниками и противниками отмены запрета на вход для женщин. В настоящее время обеих паломниц прячет и охраняет полиция, чтобы защитить от возможного насилия со стороны консерваторов.

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Теги: консерватизм, религия, Индия, семья, Канакадурга
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