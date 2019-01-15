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15.01.2019, 18:29

Женщину, которая спровоцировала протесты в Индии, избила свекровь

Женщину, которая спровоцировала протесты в Индии, избила свекровь - Фото
Скриншот с видео

Друзья Канаки Дурги говорят, что ее семья не поддержала ее решение войти в храм и считала, что она оскорбила их веру

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Одна из двух индийских женщин, бросивших вызов историческому запрету на вход в индуистский храм, госпитализирована после того, как ее якобы избила свекровь. Об этом сообщает ВВС.

39-летняя Канака Дурга скрывалась со 2 января, когда начались протесты, вызванные ее входом в храм Айяппана.

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Женщина рассказала полиции, что ее свекровь избила ее, когда сегодня она вернулась домой.

Дурга утверждает, что свекровь напала на нее с деревянной палкой и ударила по голове.

Друзья женщины говорят, что ее семья не поддержала решение Дурги войти в храм и считала, что она оскорбила их веру.

"Они не хотели, чтобы она возвращалась домой, потому что верили, что она запятнала их имя. Ее община тоже была против того, чтобы женщины входили в храм", - сказал Прасад Аморе, один из друзей женщины.

В полиции сообщили, что Канака Дурга зарегистрировала дело против своей свекрови.

О тяжести нанесенных ей травм пока ничего неизвестно.

2 января две женщины под охраной полиции впервые в истории вошли в храм Айяппана. В штате Керала вспыхнули масштабные протесты и столкновения между сторонниками и противниками отмены запрета на вход для женщин. В настоящее время обеих паломниц прячет и охраняет полиция, чтобы защитить от возможного насилия со стороны консерваторов.

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Теги: консерватизм, индуизм, религия, Индия, храм
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