В Индонезии хотят перенести столицу

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Власти Индонезии намерены в 2024 году начать процесс переноса столицы из Джакарты в другой город. Об этом заявил министр национального развития страны Бамбанг Броджонегоро, передает Coconuts Jakarta.

"Позже в этом году президент сам озвучит о завершающей стадии планов, в том числе и о городе (новой столицы, - ред.). В 2024 году начнется процесс переезда", - отметил он.

Броджонегоро уточнил, что правительство начнет строить необходимую инфраструктуру с 2021 по 2023 годы после финализации планов о переезде.

Президент Индонезии Джоко Видодо в мае посетил Калимантан, чтобы выяснить, какие города могут стать новой столицей. Среди наиболее вероятных кандидатов – Баликпапан и Паланкарайя.

По данным местных СМИ, в 1957 году президент Сукарно предложил перенести центральное правительство в Палангкарайю. В 2017 году эта идея снова стала обсуждаться в правительстве и парламенте. Цель – решить проблемы Джакарты, которые связаны с большими пробками, загрязнением воздуха, перенаселенностью. Также считается, что если столица переедет с острова Ява, то это позволит индонезийской экономике развиваться более сбалансированно.

18 апреля на выборах президента 57-летний Видодо в результате выборов в самой многонаселенной мусульманской стране значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55% голосов.