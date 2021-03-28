В Индонезии возле католической церкви прогремел взрыв: есть раненые

В индонезийском городе Макассар около католической церкви прогремел взрыв, пострадали не менее 10 прихожан. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал бомбу. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Взрыв произошел около бокового входа в церковь. Мэр города Дэнни Поманто заявляет, что жертв было бы больше, если бы террорист взорвался около главного входа в церковь.

Полиция пока не знает, кто ответственен за нападение, однако там предполагают, что взрыв может быть ответом на контр-террористическую спецоперацию правоохранителей в январе. На видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва, видны пламя, дым и разлетающиеся обломки. По данным Reuters, террористов было двое. Глава Национального агентства по борьбе с терроризмом Бой Рафли Амар назвал произошедшее террористическим актом. В 2002 году на Бали произошло нападение террористов на туристический квартал – погибли более 200 человек.

25 мая 2017 года в столице Индонезии двое террористов-смертников взорвались около автовокзала в восточном районе города.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.