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В Индонезии возле католической церкви прогремел взрыв: есть раненые

28.03.2021, 09:40
В Индонезии возле католической церкви прогремел взрыв: есть раненые - Фото
Место взрыва в Индонезии (Фото - ЕРА - Iqbal Lubis)

В индонезийском городе Макассар около католической церкви прогремел взрыв, пострадали не менее 10 прихожан. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал бомбу. Об этом сообщает BBC.

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Взрыв произошел около бокового входа в церковь. Мэр города Дэнни Поманто заявляет, что жертв было бы больше, если бы террорист взорвался около главного входа в церковь.

Полиция пока не знает, кто ответственен за нападение, однако там предполагают, что взрыв может быть ответом на контр-террористическую спецоперацию правоохранителей в январе. На видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва, видны пламя, дым и разлетающиеся обломки.

По данным Reuters, террористов было двое. Глава Национального агентства по борьбе с терроризмом Бой Рафли Амар назвал произошедшее террористическим актом.

  • В 2002 году на Бали произошло нападение террористов на туристический квартал – погибли более 200 человек.
  • 25 мая 2017 года в столице Индонезии двое террористов-смертников взорвались около автовокзала в восточном районе города.
Владислав Сердюк
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теракт терроризм индонезия
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