В Instagram выбрали смерть: девушка-подросток покончила с собой

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В Малайзии 16-летняя девушка покончила с собой после того, как опубликовала в Instagram опрос, в котором спрашивала подписчиков, должна ли она умереть, и 69% пользователей проголосовали за это решение. Об этом сообщает The Guardian.

"Действительно важно, помогите мне выбрать D/L (смерть или жизнь, - ред.)", - написала девушка.

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После того, как большинство респондентов проголосовали за "смерть", она покончила с собой.

Адвокат девушки предположил, что проголосовавшие за ее смерть могут быть виновны в подстрекательстве к самоубийству.

Министр по делам молодежи и спорта Малайзии Сайед Саддик Сайед Абдул Рахман заявил, что трагедия высветила необходимость обсуждения на национальном уровне вопросов психического здоровья в стране.

Чинг Йи Вонг, руководитель отдела коммуникаций Instagram APAC призвал пользователей соцсети обращаться в соответствующие службы, если они стали свидетелями угрожающего поведения.

В Германии пять человек были найдены мертвыми с торчащими из тел арбалетными стрелами. После вскрытия трех тел следователи полагают, что речь идет о массовом убийстве, совершенном по просьбе потерпевших.