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14.01.2019, 12:44

Макрон пригласил протестующих на общенациональные дебаты

Макрон пригласил протестующих на общенациональные дебаты - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Но это не значит, что первое же предложение "желтых жилетов" будет принято, отметил президент Франции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон написал и опубликовал в своем Twitter письмо к протестующим "желтым жилетам", в котором призвал их к общенациональным дебатам. Об этом пишет Euronews.

В своем письме Макрон, в частности, отмечает, что он открыт к переговорам и "новым идеям". В то же время, он намерен и дальше продолжать свою экономическую политику, из-за которой его называют "президентом богатых".

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"Для меня нет табуированных тем. Мы не согласимся на первое же попавшееся предложение - это нормально в демократических странах. Но мы, по крайней мере, покажем, что мы люди, которые не боятся говорить", - написал президент.

По мнению Макрона, отказываться от начатого им экономического курса не стоит. "Мы не будем отменять начатые нами реформы, мы будем и дальше привлекать инвестиции и получать больше прибыли от производства", - заявил Макрон.

Протест "Желтых жилетов" начался еще в ноябре прошлого года. Он был вызван резким скачком цен на топливо, и хотя Макрон обещал снизить налоги и повысить зарплаты, французы продолжили протестовать. 

Кроме всего прочего, протестующие также требуют отмены налога на имущество.

По последним опросам общественного мнения, около 70% французов считают, что дебаты не решат возникший вопрос.

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Теги: дебаты, эмманюэль макрон, желтые жилеты
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