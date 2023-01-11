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В Иране готовятся казнить бывшего заместителя министра обороны страны

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 18:35
В Иране готовятся казнить бывшего заместителя министра обороны страны - Фото
Фото: EPA

В Иране готовятся казнить бывшего заместителя министра обороны Алиреза Акбари, которого обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью бывшего чиновника.

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Жена Акбари, который имеет британо-иранское гражданство, сказала, что он попросил ее приехать в тюрьму в Тегеране для "последней встречи".

Экс-чиновника перевели в одиночную камеру, что считается признаком неизбежности казни.

Бывший заместитель министра обороны Ирана был арестован в 2019 году и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. Он отрицал свою вину.

Позже он был приговорен к смертной казни революционным судом в Тегеране.

Персидская служба BBC также получила аудиосообщение от Акбари, в котором он говорит, что его пытали и заставляли признаться перед камерой в преступлениях, которых он не совершал.

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Иран казнь шпионаж
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