В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов

В Иране казнили двух участников антиправительственных демонстраций, которые вспыхнули после смерти в полицейском участке девушки, якобы не по правилам носившей хиджаб. Об этом сообщает CNN.

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Общее число людей, казненных в связи с протестами, достигло четырех, пишет телеканал.

Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены рано утром в субботу. По сообщению иранского судебного информационного агентства Mizan, мужчины, предположительно принимавшие участие в протестах против режима в прошлом году, были осуждены за убийство члена военизированных формирований страны Басидж в Карадже 3 ноября.

Мохаммад Хоссейн Агаси, адвокат, защищающий Карами, в субботу написал в Twitter, что Карами не было предоставлено право поговорить со своей семьей перед казнью. Адвокат добавил, что в среду Карами начал голодовку в знак протеста против того, что чиновники не позволили Агаси представлять его интересы.

По данным CNN, за последние месяцы 41 иранский протестующий был приговорен к смертной казни, но это число может быть намного больше.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Европейский союз призвали Иран прекратить казни, назвав их "шокирующими".

"ЕС также призывает власти безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных", — говорится в заявлении ЕС.

Вадим Ребрина

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