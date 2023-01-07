В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов
В Иране казнили двух участников антиправительственных демонстраций, которые вспыхнули после смерти в полицейском участке девушки, якобы не по правилам носившей хиджаб. Об этом сообщает CNN.
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Общее число людей, казненных в связи с протестами, достигло четырех, пишет телеканал.
Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены рано утром в субботу. По сообщению иранского судебного информационного агентства Mizan, мужчины, предположительно принимавшие участие в протестах против режима в прошлом году, были осуждены за убийство члена военизированных формирований страны Басидж в Карадже 3 ноября.
Мохаммад Хоссейн Агаси, адвокат, защищающий Карами, в субботу написал в Twitter, что Карами не было предоставлено право поговорить со своей семьей перед казнью. Адвокат добавил, что в среду Карами начал голодовку в знак протеста против того, что чиновники не позволили Агаси представлять его интересы.
По данным CNN, за последние месяцы 41 иранский протестующий был приговорен к смертной казни, но это число может быть намного больше.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Европейский союз призвали Иран прекратить казни, назвав их "шокирующими".
"ЕС также призывает власти безотлагательно отменить недавние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных", — говорится в заявлении ЕС.
- В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб.
- Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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