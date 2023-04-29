В Ирландии призвали выслать посла РФ из-за его слов о погибшем в Украине добровольце

В парламенте Ирландии призвали выслать из страны российского посла из-за его угроз, вызванных тем, что министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил память ирландского добровольца, погибшего под Бахмутом, защищая Украину от российских захватчиков. Об этом сообщает The Guardian.

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Мартин почтил память погибшего в Украине Финбара Кефферки, который, по словам министра, "очевидно, был молодым человеком четких принципов".

В ответ посольство России резко предостерегло власти Ирландии от поощрения ирландцев участвовать в войне в Украине. Там обвинили в смерти Кефферки "ирландское правительство и СМИ", которые якобы распространяли антироссийскую пропаганду и "искажали правду о конфликте в Украине".

Бывший министр юстиции, председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган написал в Twitter: "Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну".

Сегодня мэрия Варшавы проводит исполнительное производство по зданию средней школы при посольстве России в Варшаве, которое суд постановил вернуть в собственность города.

Вадим Ребрина

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