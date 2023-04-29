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В Ирландии призвали выслать посла РФ из-за его слов о погибшем в Украине добровольце

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 18:04
В Ирландии призвали выслать посла РФ из-за его слов о погибшем в Украине добровольце - Фото
Чарли Фланаган (фото - EPA)

В парламенте Ирландии призвали выслать из страны российского посла из-за его угроз, вызванных тем, что министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил память ирландского добровольца, погибшего под Бахмутом, защищая Украину от российских захватчиков. Об этом сообщает The Guardian.

Мартин почтил память погибшего в Украине Финбара Кефферки, который, по словам министра, "очевидно, был молодым человеком четких принципов".

В ответ посольство России резко предостерегло власти Ирландии от поощрения ирландцев участвовать в войне в Украине. Там обвинили в смерти Кефферки "ирландское правительство и СМИ", которые якобы распространяли антироссийскую пропаганду и "искажали правду о конфликте в Украине".

Бывший министр юстиции, председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган написал в Twitter: "Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну".

  • Сегодня мэрия Варшавы проводит исполнительное производство по зданию средней школы при посольстве России в Варшаве, которое суд постановил вернуть в собственность города.
Вадим Ребрина
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ирландия майкл мартин финбар кефферки
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