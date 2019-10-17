В Исламабаде не смог приземлиться самолет с принцем Уильямом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (Фото: EPA)

Сегодня, 17 октября, самолет с принцем Великобритании Уильямом и герцогиней Кейт на борту дважды заходил на посадку в разные аэропорты Исламабада и был вынужден вернуться в Лахор за неприемлемых погодных условий. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам принца Уильяма, с ним и его женой все в порядке, и пошутил, что был за штурвалом самолета.

Пилот самолета Voyager британских ВВС дважды пытался приземлиться в различных аэропортах Исламабада, но из-за сильной грозы был вынужден вернуться в Лахор, откуда вылетел.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 14 октября прибыли с официальным визитом в ​​Пакистан, где они пробудут до 18 октября.

23 сентября принц Гарри , его супруга герцогиня Сассекская Меган и их сын Арчи отправились в первое семейное турне, которое продлилось 10 дней.

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