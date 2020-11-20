В Испании нашли древний мусульманский некрополь – более 400 захоронений: фото

Эксперты полагают, что открытие поставит под сомнение предыдущие теории о важности мусульманского присутствия в этом районе Испании

На северо-востоке Испании археологи обнаружили древний мусульманский некрополь, содержащий более 400 захоронений на территории площадью 200 кв.м. Об этом сообщает El Patiaz.

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Захоронения нашли в могильнике VIII века в городе Таусте, недалеко от Сарагосы в Арагоне.

К 711 году арабы вторглись на Пиренейский полуостров и начали его завоевание. Они оставались там в течение следующих семи веков – до 1492 года, когда территория была отвоевана христианскими государствами.

По словам исследователей из Университета Страны Басков, мусульманское присутствие Таусте в письменных источниках описывалось как эпизодическое или даже несуществующее, но культурная ассоциация региона давно подозревала, что в этом районе находилась большое мусульманское поселение.

По словам археологов, все останки были захоронены в соответствии с исламскими обычаями – уложены на правый бок и обращены лицом на юго-восток в сторону Мекки.

Эксперты полагают, что открытие поставит под сомнение предыдущие теории о важности мусульманского присутствия в этом районе.

Ученые сообщают, что останки будут каталогизированы и сохранены для исследований.

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Наталия Медведева

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