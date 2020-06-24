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В Испании реставратор-любитель испортил картину эпохи барокко

В Испании реставратор-любитель испортил картину эпохи барокко - Фото
Процесс реставрации (Иллюстративное фото - скриншот из видео - University of Amsterdam - YouTubE)
24.06.2020, 12:03

Реставратор предпринял две попытки "восстановить" оригинальную картину художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо

В Испании частный коллекционер предметов искусства отдал реставратору-любителю картину эпохи барокко художника Бартоломе Эстебана Мурильо. Теперь живопись испорчена. Об этом сообщает BBC.

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СМИ сообщают, что коллекционер заплатил 1200 евро реставратору мебели. Реставратор предпринял две попытки, чтобы восстановить картину "Непорочное зачатие", однако она осталась неузнаваемой. 

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В Испании нет закона, который запрещал бы непрофессионалам заниматься восстановлением объектов культуры.

Ассоциация реставраторов Испании назвала этот инцидент "актом вандализма" и осудила отсутствие закона, который бы регулировал деятельность реставраторов: "Это отсутствие регулирования означает отсутствие защиты нашего наследия". Также там уточнили, что эта отрасль в Испании и вовсе рискует исчезнуть.

  • 27 января сообщалось, что в Уэльсе восстанавливают уникальный старинный корабль.

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Владислав Сердюк
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