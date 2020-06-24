В Испании реставратор-любитель испортил картину эпохи барокко

В Испании нет закона, который запрещал бы непрофессионалам заниматься восстановлением объектов культуры.

Ассоциация реставраторов Испании назвала этот инцидент "актом вандализма" и осудила отсутствие закона, который бы регулировал деятельность реставраторов: "Это отсутствие регулирования означает отсутствие защиты нашего наследия". Также там уточнили, что эта отрасль в Испании и вовсе рискует исчезнуть.

27 января сообщалось , что в Уэльсе восстанавливают уникальный старинный корабль.

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