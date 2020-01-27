В Уэльсе восстанавливают уникальный старинный корабль

Макет Ньюпортского корабля (Фото: скриншот из видео)

В Уэльсе идет восстановление старинного корабля XV века, так называемого Ньюпортского корабля, который может стать местной достопримечательностью. Об этом пишет BBC.

Обломки судна были найдены в 2002 году в грязи на берегу реки Аск. Городские власти надеются после восстановления установить корабль на видном месте, что может привлечь в Ньюпорт до 150 000 туристов в год и соответственно принести прибыль экономике Южного Уэльса 7 млн фунтов стерлингов в год.

Руководитель проекта считает, что уникальная достопримечательность может быть сделана по типу Мэри Роуз в Портсмуте - флагманского военного корабля XVI века Генриха VIII - известного как одна из лучших в мире морских экспозиций с собственным музеем стоимостью 35 млн фунтов. Кроме того, по его словам, Мэри Роуз и шведский галеон 1682 года Ваза были подняты целиком и сохранены в таком виде, а Ньюпортский корабль буквально собирается по частям. Реставрация корабля шла до нынешнего времени,но для полной его сборки нужно еще несколько лет. Команда реставраторов надеется к 2025 году завершить проект.

Историки полагают, что 400-тонное судно длиной 30 м построено около 1449 года в Стране Басков, участвовало в торговле вином между Португалией, Пиренейским полуостровом и Бристолем. В Ньюпортском заливе оно пришвартовалось в 1468-1469 годах для ремонта.

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