В Испании смертность от коронавируса начала снижаться

Иллюстративное фото: Хосе Дель Ольмо/EPA

За последние сутки в Испании от коронавируса умерли 605 человек. Этот показатель смертности в стране стал самым низким за период с 24 марта. Об этом сообщает местная газета El pais.

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Темпы роста смертности за последние две недели снизились с 20% до 4%.

Карантин в Испании был введен в середине марта, но сегодняшнее замедление темпов распространения COVID-19 позволило чиновникам "начать обсуждать возможность его смягчения", пишет Reuters.

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, официально карантин в стране скорее всего продлят до мая, но "некоторые ограничения" можно будет снять уже в понедельник, 13 апреля.

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14 марта правительство Испании объявило о готовности введения чрезвычайных мер противодействия коронавирусу.

1 апреля в Испании зафиксировали более 100 000 случае заражения коронавирусом.

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