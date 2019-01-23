В Испании таксисты жгут шины в знак протеста против Uber

Протесты в Испании (фото: EPA)

В Мадриде и Барселоне таксисты третий день протестуют против Uber и Cabify. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что в столице Испании протестующие жгут шины. Всего же на улицы вышли около 30 тыс человек.

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Сами же протесты начались из-за новых правил для водителей Uber: каждый, кто хочет зарегистрироваться в системе, должен получить лицензию VTC, что гораздо проще того регулирования, которое налагается на обычных таксистов.

Также отмечается, что Uber в 2018 году, после четырех лет отсутствия, снова зашел на испанский рынок. Правда, теперь, в связи с протестами, и Uber, и Cabify могут его опять покинуть.

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