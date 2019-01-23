Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 17:27

В Испании таксисты жгут шины в знак протеста против Uber

В Испании таксисты жгут шины в знак протеста против Uber - Фото
Протесты в Испании (фото: EPA)

Они недовольны правилами получения лицензий для работы в Uber. Если протесты не утихнут, компания может покинуть испанский рынок

Реклама
Реклама

В Мадриде и Барселоне таксисты третий день протестуют против Uber и Cabify. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что в столице Испании протестующие жгут шины. Всего же на улицы вышли около 30 тыс человек.

Реклама

Сами же протесты начались из-за новых правил для водителей Uber: каждый, кто хочет зарегистрироваться в системе, должен получить лицензию VTC, что гораздо проще того регулирования, которое налагается на обычных таксистов.

Также отмечается, что Uber в 2018 году, после четырех лет отсутствия, снова зашел на испанский рынок. Правда, теперь, в связи с протестами, и Uber, и Cabify могут его опять покинуть.

Читайте также: В Боснии мужчина вывел на протесты 40 тыс человек

Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, испания, Uber, cabify, таксисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 