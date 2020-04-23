В Италии из-за COVID-19 из тюрем могут отпустить десятки мафиозных боссов

Итальянская полиция (Фото - EPA - Claudio Giovannini)

Десятки мафиозных боссов могут быть освобождены из тюрем по всей Италии из-за риска заражения COVID-19. Ранее итальянские судьи освободили трех мафиози в пожилом возрасте, поместив их под домашний арест. Об этом сообщает The Guardian.

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Вчера суд в Милане перевел на домашний арест одного из самых влиятельных боссов Коза Ностры - 78-летнего Франческо Бонуру, теперь ему разрешили выходить из дома с целью посещения врача. Ранее на домашний арест также перевели двух предполагаемых мафиози - 65-летнего Винченцино Ианаццо и 72-летнего Рокко Санто Филлипонне.

"Это очень тревожная ситуация. В итальянских тюрьмах находится около 12 000 членов преступных организаций. Сотрудники пенитенциарной службы начали сообщать о заключенных, которые обнимаются друг с другом с предполагаемой целью увеличения вероятности заражения вирусом и освобождения из тюрьмы", - говорит генеральный секретарь крупнейшего профсоюза тюремных полицейских Италии Лео Бенедучи.

Президент сицилийской комиссии по борьбе с мафией Клаудио Фава заявил, что опасается, что боссы мафии могут использовать коронавирус для освобождения. Министр юстиции Альфонсо Бонафеде заявил, что решение об освобождении мафиози не было принято правительством и что он изучит отчеты об этом.

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