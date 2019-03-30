В Италии могут ввести химическую кастрацию для насильников

Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

В Италии дискутируют о возможности применения химической кастрации к насильникам после того, как на Сицилии трое мужчин изнасиловали 19-летнюю туристку из США. Об этом пишет The Sun.

Эта мера является частью нового законопроекта, направленного на борьбу с преступлениями на сексуальной почве.

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Ранее в городе Катания трое мужчин затащили 19-летнюю девушку в фургон, где изнасиловали ее, снимая происходящее на камеру.

Полиция арестовала злоумышленников после того, как один из них в социальной сети отправил жертве видео преступления.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в Twitter: "Нет снисхождения к червям, изнасиловавшим туристку". "Гарантированный срок тюремного заключения и химическая кастрация!" – добавил он.

Идея химической кастрации для некоторых сексуальных преступников - с их согласия в качестве альтернативы длительному тюремному заключению - была выдвинута правой партией Лига Севера.

Но партнер по коалиции, партия Five Star высказалась против.

13 марта под апелляционным судом Анконы в Италии собрались более двухсот протестующих после известия о том, что в 2017 году суд оправдал двоих подозреваемых в изнасиловании 22-летней женщины, мотивируя тем, жертва была "слишком непривлекательной, чтобы быть изнасилованной".