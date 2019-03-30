Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.03.2019, 12:39

В Италии могут ввести химическую кастрацию для насильников

В Италии могут ввести химическую кастрацию для насильников - Фото
Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

Ранее Италию потряс случай, когда трое мужчин на Сицилии изнасиловали туристку, снимая это на видео, а потом отправили ей запись

Реклама
Реклама

В Италии дискутируют о возможности применения химической кастрации к насильникам после того, как на Сицилии трое мужчин изнасиловали 19-летнюю туристку из США. Об этом пишет The Sun.

Эта мера является частью нового законопроекта, направленного на борьбу с преступлениями на сексуальной почве.

Реклама

Ранее в городе Катания трое мужчин затащили 19-летнюю девушку в фургон, где изнасиловали ее, снимая происходящее на камеру.

Полиция арестовала злоумышленников после того, как один из них в социальной сети отправил жертве видео преступления.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в Twitter: "Нет снисхождения к червям, изнасиловавшим туристку". "Гарантированный срок тюремного заключения и химическая кастрация!" – добавил он.

Идея химической кастрации для некоторых сексуальных преступников - с их согласия в качестве альтернативы длительному тюремному заключению - была выдвинута правой партией Лига Севера.

Но партнер по коалиции, партия Five Star высказалась против.

13 марта под апелляционным судом Анконы в Италии собрались более двухсот протестующих после известия о том, что в 2017 году суд оправдал двоих подозреваемых в изнасиловании 22-летней женщины, мотивируя тем, жертва была "слишком непривлекательной, чтобы быть изнасилованной". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: изнасилование, турист, сицилия, кастрация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 