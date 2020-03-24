В Италии — снова резкий скачок смертности от коронавируса

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За сутки в Италии 743 человека умерли от коронавируса (вчера — 602), а также еще 3612 человек заразились. Таковы данные службы гражданской обороны Италии.

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В целом количество умерших увеличилось до 6 820, общее количество инфицированных - до 69176.

В воскресенье в Италии умер 651 человек, а в понедельник — 602, что многим дало надежду на начинающийся спад распространения вируса.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.

По состоянию на 24 марта, в мире зарегистрировано 400 964 подтвержденных случая заболевания, из них 17 480 – летальные, выздоровели 103 750 человека. В Украине уже трое погибших, всего заразились 97, один человек выздоровел. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

