Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Италии — снова резкий скачок смертности от коронавируса

В Италии — снова резкий скачок смертности от коронавируса - Фото
Фото: EPA
24.03.2020, 19:57

После двух дней снижения в Италии снова выросло число умерших от коронавируса

За сутки в Италии 743 человека умерли от коронавируса (вчера — 602), а также еще 3612 человек заразились. Таковы данные службы гражданской обороны Италии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В целом количество умерших увеличилось до 6 820, общее количество инфицированных - до 69176.

В воскресенье в Италии умер 651 человек, а в понедельник — 602, что многим дало надежду на начинающийся спад распространения вируса.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 8326 пациентов, на 894 больше, чем вчера.

По состоянию на 24 марта, в мире зарегистрировано 400 964 подтвержденных случая заболевания, из них 17 480 – летальные, выздоровели 103 750 человека. В Украине уже трое погибших, всего заразились 97, один человек выздоровел. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
италия смертность коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 