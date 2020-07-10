В Италии выписали штраф за превышение: камера увидела скорость авто 703 км/ч

Нет, это не Ford Focus стал внезапно сверхскоростным

В Италии произошел курьез: водительнице Ford Focus пришел штраф за то, что она превысила допустимую скорость передвижения по дороге общего пользования более чем в 10 раз. О курьезе пишет autoappassionati.it.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Неисправная камера контроля скорости показала, что владелица авто разогналась до 703 км/ч, хотя теоретически максимально возможная скорость Ford Focus в самой быстрой комплектации – до 250 км/ч.

Читайте также: 72 км можно! Все, что надо знать о системе видеофиксации нарушений ПДД

Как пишет источник, полиция в городе Оффанья провинции Анкона, по-видимому, недосмотрела и выписала штраф 850 евро за "самолетную" скорость "нарушительницы". Она обжалует этот случай в суде.

Читайте также: "Как в Финляндии". У Авакова хотят в разы повысить штрафы за превышение скорости

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.