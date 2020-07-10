В Италии выписали штраф за превышение: камера увидела скорость авто 703 км/ч
Нет, это не Ford Focus стал внезапно сверхскоростным
В Италии произошел курьез: водительнице Ford Focus пришел штраф за то, что она превысила допустимую скорость передвижения по дороге общего пользования более чем в 10 раз. О курьезе пишет autoappassionati.it.
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Неисправная камера контроля скорости показала, что владелица авто разогналась до 703 км/ч, хотя теоретически максимально возможная скорость Ford Focus в самой быстрой комплектации – до 250 км/ч.
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Как пишет источник, полиция в городе Оффанья провинции Анкона, по-видимому, недосмотрела и выписала штраф 850 евро за "самолетную" скорость "нарушительницы". Она обжалует этот случай в суде.
- 1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
- В МВД предлагают лишать прав тех, кто превысил скорость более 10 раз в месяц.
- В июле 2020-го в Италии нудистов оштрафовали за несоблюдение социальной дистанции.
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