В Израиле 11-летний мальчик нашел уникальную статуэтку, которой 2500 лет – фото

11-летний Цви Бен-Давид, будучи в семейной поездке на юге Израиля, нашел редкую статуэтку, созданную примерно 2500 лет назад. Об этом пишет Times of Israel.

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Фигурка изображает женщину с обнаженной грудью в шарфе – она является амулетом, который, как полагают ученые, "защищает от бесплодия и увеличивает плодородие", отмечает источник.

Только один подобный экземпляр ранее был найден в северной части пустыни Негев и теперь он находится в коллекции национальных сокровищ.

Сообщается, что вероятно, фигурка использовалась в VI–V веках до нашей эры, в конце железного века или в персидский период.

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Станислав Стороженко

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