В Израиле 11-летний мальчик нашел уникальную статуэтку, которой 2500 лет – фото
09.03.2021, 14:14
Фото - Israel Antiquities Authority
11-летний Цви Бен-Давид, будучи в семейной поездке на юге Израиля, нашел редкую статуэтку, созданную примерно 2500 лет назад. Об этом пишет Times of Israel.
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Фигурка изображает женщину с обнаженной грудью в шарфе – она является амулетом, который, как полагают ученые, "защищает от бесплодия и увеличивает плодородие", отмечает источник.
Только один подобный экземпляр ранее был найден в северной части пустыни Негев и теперь он находится в коллекции национальных сокровищ.
Сообщается, что вероятно, фигурка использовалась в VI–V веках до нашей эры, в конце железного века или в персидский период.
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