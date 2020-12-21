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В Кабуле пытались взорвать депутата. Чиновник выжил, девять местных жителей погибли

21.12.2020, 11:09
В Кабуле пытались взорвать депутата. Чиновник выжил, девять местных жителей погибли - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

20 декабря в столице Афганистана, Кабуле, прогремел взрыв – неизвестные пытались взорвать автомобиль местного депутата. При этом, сам чиновник выжил, а вот очевидцы события пострадали – девять человек погибли, еще 20 были ранены, пишет Reuters.

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Следствие еще устанавливает, было ли взрывное устройство заложено непосредственно в машину депутата или же оно было размещено неподалеку. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

Журналисты отмечают, что за последнюю неделю в стране произошел резкий рост насилия и увеличилось количество взрывов – это может быть связано с переговорами исламистского движения Талибан с правительством Афганистана. Целью переговоров является положить конец почти 20-летней войне в стране. 

  • 2 декабря в Афганистане террористы подорвали автомобиль посольства России.

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Дарья Мостовая
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