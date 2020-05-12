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В Кабуле боевики напали на родильный дом: среди погибших - двое младенцев

В Кабуле боевики напали на родильный дом: среди погибших - двое младенцев - Фото
Военный на месте сегодняшнего происшествия в Кабуле (Фото - EPA - Hedayatullah Amid)
12.05.2020, 16:40

Причины нападения на родильный дом в столице Афганистана неизвестны

12 мая в столице Афганистана вооруженные боевики напали на родильный дом. Погибли 13 человек. Среди погибших - двое младенцев. Об этом сообщает DW

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Между правоохранителями и боевиками произошла перестрелка. Полицейские эвакуировали всех женщин и новорожденных из здания. Представители власти заявляют, что им неизвестны мотивы нападения на родильный дом.

Сегодня же на востоке Афганистана произошел теракт на траурной церемонии, в результате которого погибли 15 человек, 56 - ранены. Ответственность за произошедшее на себя еще никто не взял. 

  • 2 сентября 2019 года в Кабуле неподалеку от жилого квартала прогремел взрыв: террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик.
  • 17 ноября 2019 года сообщалось, что властям Афганистана сдались более 240 сторонников ИГ.

Читайте также: "ЦРУ подключили за 2 месяца до ареста". Как СБУ задержала командира ИГИЛ под Киевом: фото 

Владислав Сердюк
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