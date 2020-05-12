В Кабуле боевики напали на родильный дом: среди погибших - двое младенцев

12 мая в столице Афганистана вооруженные боевики напали на родильный дом. Погибли 13 человек. Среди погибших - двое младенцев. Об этом сообщает DW.
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Между правоохранителями и боевиками произошла перестрелка. Полицейские эвакуировали всех женщин и новорожденных из здания. Представители власти заявляют, что им неизвестны мотивы нападения на родильный дом.
Сегодня же на востоке Афганистана произошел теракт на траурной церемонии, в результате которого погибли 15 человек, 56 - ранены. Ответственность за произошедшее на себя еще никто не взял.
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