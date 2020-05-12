В Кабуле боевики напали на родильный дом: среди погибших - двое младенцев

Военный на месте сегодняшнего происшествия в Кабуле (Фото - EPA - Hedayatullah Amid)

12 мая в столице Афганистана вооруженные боевики напали на родильный дом. Погибли 13 человек. Среди погибших - двое младенцев. Об этом сообщает DW.

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Между правоохранителями и боевиками произошла перестрелка. Полицейские эвакуировали всех женщин и новорожденных из здания. Представители власти заявляют, что им неизвестны мотивы нападения на родильный дом.

Сегодня же на востоке Афганистана произошел теракт на траурной церемонии, в результате которого погибли 15 человек, 56 - ранены. Ответственность за произошедшее на себя еще никто не взял.

2 сентября 2019 года в Кабуле неподалеку от жилого квартала прогремел взрыв : террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик.

17 ноября 2019 года сообщалось, что властям Афганистана сдались более 240 сторонников ИГ.

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