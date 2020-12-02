В Афганистане подорвали автомобиль посольства России
02.12.2020, 06:56
Афганистан (фото — EPA)
Вчера, 1 декабря, в Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль посольства РФ в Афганистане. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.
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Инцидент произошел по дороге неподалеку от комплекса посольства РФ.
Находившиеся в авто люди "получили легкую контузию", уточняется в сообщении. Данных от других источников об этом происшествии нет.
Российские дипломаты заявляют, что объектом террористической атаки якобы должен был стать пикап афганских сил безопасности с военнослужащими, который ехал перед дипломатическим авто, но не исключают, что взрыв был направлен и против них.
- В 2019-м президент США Трамп заявил, что знает, как выиграть войну в Афганистане: убить 10 млн человек за 10 дней.
- Союзники в Афганистане убили больше гражданских, чем Талибан, заявили в ООН.
- У LIGA.net есть аналитическая статья "Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили".
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