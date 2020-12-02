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В Афганистане подорвали автомобиль посольства России

02.12.2020, 06:56
В Афганистане подорвали автомобиль посольства России - Фото
Афганистан (фото — EPA)

Вчера, 1 декабря, в Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль посольства РФ в Афганистане. Об этом пишет пресс-служба МИД РФ.

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Инцидент произошел по дороге неподалеку от комплекса посольства РФ.

Находившиеся в авто люди "получили легкую контузию", уточняется в сообщении. Данных от других источников об этом происшествии нет.

Российские дипломаты заявляют, что объектом террористической атаки якобы должен был стать пикап афганских сил безопасности с военнослужащими, который ехал перед дипломатическим авто, но не исключают, что взрыв был направлен и против них.

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Евгений Пилипенко
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