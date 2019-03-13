Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 15:00

В Калифорнии вводят мораторий на смертную казнь: Трамп против

В Калифорнии вводят мораторий на смертную казнь: Трамп против - Фото
Гэвин Ньюсом (фото - ЕРА)

Президент США заявил, что друзья и семьи жертв 737 "хладнокровных убийц" "не в восторге"

Реклама
Реклама

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить мораторий на смертную казнь в штате. Временную отсрочку получат 737 приговоренных к смерти граждан США. Об этом сообщает ВВС.

По информации СМИ, в распоряжении губернатора смертная казнь будет названа "несовместимой с нашими базовыми ценностями".

Реклама

При этом заключенные, приговоренные к смертной казни, освобождены не будут.

Губернатор не может навсегда отменить закон штата о смертной казни 1978 года. Отмена потребует всенародного голосования, и следующая возможность для этого будет на выборах 2020 года. Мораторий будет действовать до конца каденции Ньюсома в 2023 году.

С 1978 года в Калифорнии были казнены 13 человек. 79 человек из числа приговоренных к казни умерли от естественных причин, а еще 26 покончили с собой.

С 2006 года смертные приговоры в штате не приводятся в исполнение из-за судебных баталий по поводу методов казни.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал инициативу губернатора Калифорнии, заявив, что друзья и семьи жертв 737 "хладнокровных убийц" "не в восторге".

В США признанный виновным в двух убийствах и приговоренный к смертной казни 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере – его казнь дважды откладывали из-за судебных разбирательств по поводу веществ, используемых при казни.

Отправить:
Распечатать:
Теги: смертная казнь, калифорния, Гэвин Ньюсом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 