В Калифорнии вводят мораторий на смертную казнь: Трамп против

Гэвин Ньюсом (фото - ЕРА)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить мораторий на смертную казнь в штате. Временную отсрочку получат 737 приговоренных к смерти граждан США. Об этом сообщает ВВС.

По информации СМИ, в распоряжении губернатора смертная казнь будет названа "несовместимой с нашими базовыми ценностями".

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При этом заключенные, приговоренные к смертной казни, освобождены не будут.

Губернатор не может навсегда отменить закон штата о смертной казни 1978 года. Отмена потребует всенародного голосования, и следующая возможность для этого будет на выборах 2020 года. Мораторий будет действовать до конца каденции Ньюсома в 2023 году.

С 1978 года в Калифорнии были казнены 13 человек. 79 человек из числа приговоренных к казни умерли от естественных причин, а еще 26 покончили с собой.

С 2006 года смертные приговоры в штате не приводятся в исполнение из-за судебных баталий по поводу методов казни.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал инициативу губернатора Калифорнии, заявив, что друзья и семьи жертв 737 "хладнокровных убийц" "не в восторге".

В США признанный виновным в двух убийствах и приговоренный к смертной казни 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере – его казнь дважды откладывали из-за судебных разбирательств по поводу веществ, используемых при казни.