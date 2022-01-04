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В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 14:25
В Канаде коты
Коты на спутниковой тарелке (Фото из Twitter Айрона Тейлора)

В Канаде пользователь Starlink столкнулся с проблемой качества интернета. Причиной стали пять котов, "оккупировавшие" спутниковую тарелку в морозную погоду. Об этом сообщил пользователь Starlink Айрон Тейлор в Twitter.

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"Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что в холодные дни тарелка излучает немного тепла", – написал он.

Тейлор показал фото, как пять котов облюбовали спутниковую тарелку у него во дворе.

В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку – фото

Ему предложили построить теплый домик для котов, на что Тейлор сказал: такой имеется, но коты все же предпочли тарелку.

"Это меня больше всего удивляет. У них есть теплый кошачий домик с водой и едой, но в -25 градусов они решили сесть на тарелку Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик", – написал он.

В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку – фото

В Канаде коты "сломали" интернет Starlink: захватили спутниковую тарелку – фото
СПРАВКАStarlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Запущено уже более 1800 спутников, из них свыше 140 уже сведены с орбиты. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока составляет $99, антенна + роутер – $499. На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение. Starlink одобрен в США, Канаде, Греции, Германии, Австралии и Великобритании.
  • 13 ноября SpaceX запустила еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета. Смотрите видео запуска и автономной посадки ракеты Falcon 9 в светлое время суток.
  • Руководитель ESA заявил, что глава SpaceX "устанавливает правила" для космической экономики, и запуск Маском тысяч интернет-спутников Starlink якобы оставит меньше радиочастот и орбитальных слотов для всех остальных. Илон Маск ответил, что космос огромен, а спутники очень крошечные, и "это не та ситуация, когда мы как-то блокируем других".
Оксана Житнюк
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Илон Маск Starlink интернет канада коты спутниковая тарелка
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