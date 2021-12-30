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"Космос огромен". Маск ответил на обвинения в вытеснении других спутников

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 07:22
Илон Маск (фото - ЕРА)

Космос имеет достаточно места для размещения еще множества спутников. Так основатель SpaceX Илон Маск в интервью Financial Times ответил на обвинения в вытеснении его интернет-спутниками Starlink других спутников.

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"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом блокируем других. Мы никому ничего не запрещали", – сказал Маск.

Глава SpaceX также сравнил нынешнее количество спутников на низкой околоземной орбите с 2 млрд автомобилей на Земле. Он отметил, что каждая орбитальная "полка" для спутников больше поверхности Земли. Он добавил – такие "полки" есть в 10 метрах друг от друга и тянутся дальше в космос.

"Это означает, что есть место для десятков миллиардов спутников. Пара тысяч спутников – это пустяк. Это как пара тысяч машин на Земле – это ничего", – сказал он.

В издании отмечают, что слова Маска стали ответом на заявление Йозефа Ашбахера, руководителя Европейского космического агентства (ESA). Ранее он заявил, что глава SpaceX "устанавливает правила" для космической экономики.

Ашбахер считает, что запуск Маском тысяч интернет-спутников Starlink оставит меньше радиочастот и орбитальных слотов для всех остальных.

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СПРАВКАStarlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Запущено уже более 1800 спутников, из них более 140 уже сведены с орбиты. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499. На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение.

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Марк Сировой
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Илон Маск Starlink спутник spacex космос esa тяньгун Йозеф Ашбахер
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