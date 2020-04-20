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В Канаде мужчина в форме полицейского устроил стрельбу, погибли 16 человек: фото

В Канаде мужчина в форме полицейского устроил стрельбу, погибли 16 человек: фото - Фото
Полиция на месте происшествия (Фото: скриншот из видео Global News/YouTube)
20.04.2020, 08:50

В Канаде в провинции Новая Шотландия мужчина убил 16 человек

В Канаде в провинции Новая Шотландия произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

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Мужчину убили. Сообщается, что он был одет в полицейскую форму, а также передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский. 

Нападение началось еще в субботу. Полиция стала получать сообщения о стрельбе. Правоохранители пытались обезвредить мужчину в течение 12 часов, а местным жителям рекомендовали не покидать дома. Точное количество жертв пока не установлено, поскольку мужчина передвигался между несколькими населенными пунктами в провинции. 

В нападении подозревается 51-летний Гэбриел Уортман - он не является полицейским. 

Во время стрельбы погибла констебль Хайди Стивенсон, проработавшая в полиции 23 года.

  • 7 апреля мужчина в Винницкой области устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев. 
Владислав Сердюк
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