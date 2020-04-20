В Канаде мужчина в форме полицейского устроил стрельбу, погибли 16 человек: фото

Полиция на месте происшествия (Фото: скриншот из видео Global News/YouTube)

В Канаде в провинции Новая Шотландия произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Мужчину убили. Сообщается, что он был одет в полицейскую форму, а также передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.

Нападение началось еще в субботу. Полиция стала получать сообщения о стрельбе. Правоохранители пытались обезвредить мужчину в течение 12 часов, а местным жителям рекомендовали не покидать дома. Точное количество жертв пока не установлено, поскольку мужчина передвигался между несколькими населенными пунктами в провинции.

В нападении подозревается 51-летний Гэбриел Уортман - он не является полицейским.

Во время стрельбы погибла констебль Хайди Стивенсон, проработавшая в полиции 23 года.

Statement from Nova Scotia RCMP Commanding Officer, Assistant Commissioner Lee Bergerman https://t.co/mV9IcRqe2B pic.twitter.com/yRaL8F8EdS — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

7 апреля мужчина в Винницкой области устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев.