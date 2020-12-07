В Канаде у бывшего бездомного выявили окопную лихорадку времен Первой мировой

В Канаде у одного из бывших бездомных обнаружили редкое для современности заболевание – мужчина заболел окопной лихорадкой. Ее расцвет пришелся на Первую мировую войну, а сейчас эта болезнь стала редкостью, пишет The Guardian.

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Мужчину доставили в больницу, где ему поставили диагноз, а также обнаружили, что болезнь дала осложнение на сердце.

Как отметили в больнице, за этот год это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой – при этом, у одного из заболевших она спровоцировала кровоизлияние в мозг, вследствие чего наступил паралич.

СПРАВКА. Окопная (пятидневная) лихорадка – острое инфекционное заболевание, протекающее в форме либо непрерывной лихорадки, либо ее приступов с температурой до 40º и сыпью. Переносчиком является платяная вошь – заражение происходит при укусе насекомого.



Во время мировых войн была широко распространена в окопах среди солдат из-за царящей там антисанитарии. За первую мировую войну этим заболеванием переболели около 1 млн человек. Как правило, окопная лихорадка сама по себе не вызывает летального исхода, но чревата серьезными осложнениями.

В октябре 2019 года во Львове зафиксировали редкое заболевание – студент заболел геморрагической лихорадкой.

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Дарья Мостовая

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