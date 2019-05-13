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13.05.2019, 09:10

В Каталонии 12 машин попали в ДТП: есть пострадавшие

В Каталонии 12 машин попали в ДТП: есть пострадавшие - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Травмы получили 25 человек, жертв нет

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В Каталонии 12 мая произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Об этом сообщает El Mundo.

В каталонском городе Сан-Садурни-д’Аноя в 18:48 по местному времени на трассе в направлении Барселоны в результате столкновения машин травмы получили 25 человек разной степени тяжести.

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Задействовали медицинский вертолет и девять других подразделений, которые позаботились о пострадавших, 17 из них госпитализировали.

14 декабря 2018 года в американском штате Нью-Джерси из автомобиля инкассаторов из-за неисправности одной из дверей на шоссе высыпались денежные купюры, что привело к многочисленным авариям.

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Теги: дтп, Каталония, 12 машин
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