В Казахстане отменили смертную казнь

Беларусь, Таджикистан и Россия остались последними странами на пост-советском пространстве, где официально смертная казнь не отменена

Казахстан присоединился к международному протоколу Организации объединенных наций об отмене смертной казни, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

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В сообщении указано, что представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Смертная казнь в стране была полностью приостановлена еще в 2003 году, указом экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Отмечается, что подписание документа является продолжением курса на гуманизацию уголовного законодательства в Казахстане, а также реализации реформ, проводимых нынешним главой государства Касым-Жомарта Токаеым.

Беларусь, Таджикистан и Россия остались последними странами на пост-советском пространстве, где официально смертная казнь не отменена. В РБ смертная казнь до сих пор применяется, в Таджикистане на смертную казнь введен мораторий, в РФ она сохранена в законодательстве, но запрещена действующими международными документами.

В 2019 году Александр Лукашенко заявил, что жители Беларуси не хотят отмены смертной казни в стране. Поэтому, по его словам, казнь и не отменяют.

Станислав Стороженко

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