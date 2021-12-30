В Казахстане окончательно отменили смертную казнь

В Казахстане полностью отменена смертная казнь. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. Ранее замгенпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев сообщал, что этим законом смертная казнь полностью исключается как вид уголовного наказания, передает казахский Forbes.

По словам Чиндалиева, самым строгим наказанием теперь будет пожизненное заключение. При этом устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение людей, для которых смертную казнь заменили на пожизненный срок.

Таким образом Казахстан войдет в 106 стран мира, которые отказались от смертной казни, пишут журналисты. При этом с 2004 года в стране действовал бессрочный мораторий на исполнение приговора смертной казни до рассмотрения вопроса о ее отмене.

Издание Капитал отмечает, что в 2020 году Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни.

При этом была оговорка – смертная казнь может применяться в военное время к людям, которые признаны виновными в совершении особо тяжких преступлениям военного характера.

Летом 2021 года ЕС призвал режим диктатора Александра Лукашенко прекратить практику тайных смертных казней в Беларуси.

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Марк Сировой

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