В США в последние часы отменили казнь осужденного. За него вступились Кардашьян и Уэст

Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт приостановил казнь обвиненного в убийстве Джулиуса Джонса за несколько часов до того, как приговор должны были привести в исполнение. Перед этим в американских школах прошел флешмоб с требованием помилования Джонса. Заключенного поддержали также ряд американских знаменитостей, пишет BBC.

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Смертный приговор заменен пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

Республиканец Ститт сказал, что вмешался в ситуацию "после молитвенного размышления и изучения материалов, представленных всеми сторонами этого дела".

Джонс был приговорен к смертной казни в 2002 году за убийство руководителя страховой компании Пола Хауэлла во время угона автомобиля тремя годами ранее. Он настаивает на своей невиновности.

Дело Джонса получило поддержку знаменитостей, в том числе Ким Кардашьян, ее мужа Канье Уэста и активистов, выступающих против смертной казни.

Казнь 41-летнего Джонса с помощью смертельной инъекции была назначена на 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву) в исправительной колонии Макалестер.

Более шести миллионов человек подписали петицию "Справедливость для Джулиуса", в которой говорится, что он был приговорен к смертной казни из-за "фундаментальных сбоев в системе, которой поручено принимать решения".

Также приближение даты казни вызвало протесты в Оклахоме и в целом в США. Учащиеся средних школ Оклахома-Сити в знак протеста вышли из классов. Также в поддержку Джонса проводились молитвенные бдения и акции возле дома губернатора.

Джонс утверждает, что его подставил настоящий убийца, школьный друг и сообвиняемый, который свидетельствовал против него и был освобожден через 15 лет после совершения преступления. Прокуроры штата и округа заявили, что улики против Джонса неопровержимы, пишет The Guardian.

Протоколы судебных заседаний показали, что свидетели опознали Джонса как человека, который стрелял в Пола Хауэлла. Следователи обнаружили орудие убийства, завернутое в платок с ДНК Джонса, на чердаке в его доме. Джонс сказал, что оружие подкинул настоящий убийца.

История Джонса легла в основу документального сериала The Last Defense, снятом для ABC в 2018 году. После этого Кардашьян, Уэст и известные спортсмены, связанные с Оклахомой, убеждали губернатора смягчить приговор заключенному.

В январе 2021 года суд в США приостановил казнь Лизы Монтгомери за несколько часов до введения ей смертельной инъекции. Это была бы первая казнь женщины в стране на федеральном уровне почти за 70 лет.







Вадим Ребрина

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