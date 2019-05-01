В Казахстане прошли акции с призывом бойкотировать выборы: видео

Скриншот с видео

Сотни граждан Казахстана в Алматы и Нур-Султане (бывшая Астана) приняли участие в стихийных акциях протеста с призывом бойкотировать выборы президента, которые должны состояться 9 июня. Об этом сообщает Радио Азаттык.

В Нур-Султане протестующие также требовали отменить решение о переименовании Астаны и освободить студентов Асию Тулесову и Бейбарыса Толимбекова, арестованных на 15 суток за участие в акции протеста 21 апреля в Алматы.

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Спецназ полиции задержал несколько десятков человек, однако позже был вынужден их отпустить – протестующие заблокировали движение транспорта правоохранителей. В обмен на обещание разойтись руководство полиции согласилось выпустить активистов.

Вместе с тем, некоторых протестующих полицейские задержали уже после того, как люди стали расходиться.

В Алматы в акции протеста приняли участие около 300 человек. Активисты скандировали лозунги против проведения выборов и за освобождение политзаключенных.

Там силовики задержали около 100 человек.

19 марта Нурсултан Назарбаев внезапно ушел в отставку с поста президента страны.

Вслед за этим новым президентом автоматически стал спикер парламента — Касым-Жомарт Токаев, а его кресло в Сенате заняла дочь Елбасы Дарига Назараева.